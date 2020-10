Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait dégainer une offre de 8M€ !

Publié le 12 octobre 2020 à 9h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit pour compenser le départ de Bouna Sarr, l'OM s'apprêterait à transmettre une offre au FC Metz pour Fabien Centonze.

Les dernières heures du mercato ont été très animées du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich contre un chèque de 10M€, ce qui a poussé le club phocéen à se mettre en quête d'un nouveau latéral droit. Dans cette optique, Pablo Longoria s'est rapidement penché sur la situation de Joakim Maehle, passé très proche de rejoindre l'OM, avant que Genk n'en décide autrement. Un dossier qui a d'ailleurs agacé le directeur du football marseillais qui assurait que « c'est la première fois que ça m'arrive dans le monde du foot. C'était particulier et je n'ai pas beaucoup aimé ce comportement, pour vous dire la vérité . »

L'OM prêt à faire une offre pour Centonze ?

Echaudé par le comportement des dirigeants du club belge, l'OM ne devrait donc pas revenir à la charge pour Joakim Maehle durant le mercato d'hiver et privilégiée le recrutement d'un joker dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qu'annonce le journalise belge Florian Holsbeek qui assure que le club phocéen s'active pour Fabien Centonze, à tel point qu'une offre avoisinant les 8M€ + bonus pourrait prochainement être transmise au FC Metz. Une proposition qui pourrait d'ailleurs s'avérer payante puisque comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le club lorrain réclame un peu plus de 7M€ pour lâcher son latéral droit.