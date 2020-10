Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Metz demande 7M€ pour Centonze !

Publié le 7 octobre 2020 à 22h00 par Alexis Bernard

Sur la piste de Fabien Centonze, l’OM a vu Metz poser ses conditions pour envisager un transfert. Les voici.

Après avoir vendu Bouna Sarr au Bayern Munich, l’OM cherche son successeur. Et si le mercato d’estival a fermé ses portes le 5 octobre dernier, l’écurie phocéenne a l’opportunité de pouvoir faire appel à un joker si celui-ci vient du championnat de France. C’est le cas de Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (Metz). Comme révélé par le10sport.com, l’OM est toujours sur la piste Lala mais elle n’avance pas plus que durant les dernières heures du mercato. Et pour Centonze, Metz a fait parler ses exigences.

Metz fixe son prix