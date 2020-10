Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Monchi a des arguments pour Thauvin !

Publié le 13 octobre 2020 à 21h30 par A.C. mis à jour le 13 octobre 2020 à 21h36

Monchi, directeur sportif du FC Séville, semble plus que déterminé pour Florian Thauvin. Le Champion du monde est en fin de contrat, avec l'Olympique de Marseille.

La situation de Florian Thauvin interroge. Considéré comme l’un des joueurs majeurs de l’Olympique de Marseille, l’ailier est en fin de contrat... et sa prolongation semble mal embarquée pour le moment. La Provence a récemment annoncé que Pablo Longoria souhaiterait prolonger le champion du monde, mais pour le moment une vente semble être le scénario le plus probable. Thauvin ne manque d’ailleurs pas de courtisans, surtout en Espagne et en Italie.

Monchi y croit pour Thauvin