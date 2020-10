Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une ouverture avec ce gros nom !

Publié le 13 octobre 2020 à 20h15 par B.C.

À la recherche d'un milieu de terrain dans les derniers jours du mercato, Leonardo se serait intéressé à Christian Eriksen. Le Danois est finalement resté à l'Inter Milan, mais sa situation pourrait faire de nouveau parler dans les prochains mois.

Après avoir activé une multitude de pistes pour renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo a finalement recruté Danilo Pereira et Rafinha dans les derniers instants du mercato. Mais d'après la presse italienne, le Brésilien aurait également tenté sa chance avec Christian Eriksen, déjà dans le viseur du PSG l'hiver dernier lorsqu'il évoluait à Tottenham. Le Danois avait choisi de s'engager à l'Inter Milan mais peine à s'imposer sous les ordres d'Antonio Conte. D'après le journaliste italien Nicolo Ceccarini, le PSG n'aurait pas tiré un trait sur Christian Eriksen et resterait à l'affût au cas où sa situation ne s'améliorait pas chez les Nerazzurri , au même titre que le Borussia Dortmund. Et une fenêtre de tir pourrait bien s'ouvrir en janvier.

Eriksen vendu cet hiver ?