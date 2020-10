Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola, Maignan… Cette pépite du PSG justifie son départ !

Publié le 13 octobre 2020 à 20h45 par T.M.

A 20 ans, Garrisone Innocent avait besoin de jouer. Par conséquent, le portier du PSG a été prêté du côté de Caen. Un choix sur lequel il est revenu.

En conservant définitivement Sergio Rico, le PSG a acté sa doublette de gardiens avec Keylor Navas. Par conséquent, il n’y avait plus de place pour les autres. Tandis qu’Alexandre Letellier a été recruté pour jouer le rôle de numéro 3, Alphonse Areola (Fulham), Marcin Bulka (Charthagène) et Garrisone Innocent (Caen) ont tous été prêtés. En ce qui concerne les deux derniers portiers, à 20 ans, ils se devraient d’aller voir ailleurs, ayant besoin de temps de jeu pour poursuivre leur progression. Innoncent a donc privilégié la Ligue 2 et la Normandie. Et ce mardi, au micro de Téléfoot , il a notamment admis s’être servi des exemples certains de ses aînés.

« J’ai voulu suivre les mêmes traces »