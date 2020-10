Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Thauvin totalement relancé ?

Publié le 12 octobre 2020 à 20h45 par Th.B.

Son contrat expirant à la fin de la saison, Florian Thauvin semble se rapprocher du Milan AC. Néanmoins, le FC Séville pourrait tenter de rafler la mise concernant l’ailier de l’OM.

Et si Florian Thauvin venait à quitter l’OM avant la fin de la saison ? En raison de sa situation contractuelle délicate, étant lié jusqu’en juin prochain, et le fait que les dirigeants phocéens ne semblent pas enclins à rallonger la durée de son bail, le champion du monde tricolore pourrait plier bagage dès le mercato hivernal. En effet, le Milan AC suivrait avec attention l’évolution de sa situation et serait ouvert à l’idée de frapper dès le mois de janvier pour un transfert à bas coût.

Le FC Séville de retour à la charge pour Florian Thauvin