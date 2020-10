Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rennes en rajoute une couche pour M'Baye Niang !

Publié le 14 octobre 2020 à 18h15 par A.M.

Alors que le feuilleton M'Baye Niang a pris fin, Julien Stéphan s'est prononcé sur ce dossier et assure qu'il n'a jamais fermé la porte à son attaquant.

« Si M'Baye souhaite rester là et se remettre dans le projet, il est le bienvenu et je l'accueille à bras grands ouverts ». Il y a quelques jours, alors que M'Baye Niang était tout proche de rejoindre l'ASSE, Julien Stéphan laissait toutefois la porte ouverte à l'international sénégalais au Stade Rennais. Un discours que l'entraîneur du club breton n'a donc jamais changé puisque maintenant que M'Baye Niang est assuré de rester à Rennes, Julien Stéphan interpelle de nouveau M'Baye Niang et répète qu'il compte sur lui.

«Je n’ai jamais changé de discours»