Mercato : Après l’OM et l’ASSE, Rennes veut tourner la page pour M’Baye Niang !

Publié le 14 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Evoqué à l’OM et plus récemment à l’ASSE, M’Baye Niang va finalement rester à Rennes. Et en Bretagne, on compte toujours sur le Sénégalais.

Les derniers mois auront été compliqués pour M’Baye Niang. Dans un premier temps, l’attaquant de Rennes n’avait pas caché son envie de rejoindre l’OM. Un transfert qui n’a finalement jamais vu le jour, André Villas-Boas s’étant opposé à son arrivée. C’est alors que dans les dernières heures du mercato, l’ASSE a tenté sa chance. N’ayant pas réussi à boucler ce dossier avant la deadline du marché des transferts, les Verts ont tout de même continuer leurs efforts pour recruter Niang en tant que joker. Un transfert qui a fini par tomber à l’eau. M’Baye Niang va désormais devoir digérer ces échecs en restant à Rennes. Et malgré ce mercato agité pour l’attaquant, les Bretons ont toujours confiance en lui comme l’a fait savoir Florian Maurice.

« L’idée première, c’est qu’il se remette en route pour rejoindre le groupe professionnel »