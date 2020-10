Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ en janvier pour Niang ? La réponse de Rennes !

Publié le 13 octobre 2020 à 17h15 par T.M.

Contre toute attente, M’Baye Niang va donc continuer la saison avec Rennes. Mais alors que l’opportunité de partir pourrait se représenter en janvier, Florian Maurice, directeur sportif rennais, a fait le point.

Intéressé par un transfert à l’OM durant ce mercato, c’était plutôt du côté de l’ASSE que M’Baye Niang devait s’engager. Ces derniers jours, l’attaquant de Rennes s’était même rendu dans le Forez pour passer les différents tests médicaux avant de boucler l’opération. Finalement, celle-ci a avorté au dernier moment, notamment pour des problèmes d’agents. A 25 ans, Niang va donc rester finalement à Rennes, où Florian Maurice compte sur lui. Mais le mercato hivernal approche également à grands pas. Dès janvier, M’Baye Niang aura de nouveau l’occasion de partir. Une situation dont on est bien conscient du côté de la Bretagne.

« Ça ne dépend que de lui »