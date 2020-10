Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe reçoit un nouvel appel du pied !

Publié le 14 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé est espéré au sein du vestiaire merengue comme l'explique Casemiro.

Dans les prochains mois, Kylian Mbappé devrait se retrouver au cœur d'un bras de fer entre le PSG et le Real Madrid pour son avenir. Et ces derniers jours, Ander Herrera affichait sa volonté de voir rester l'international français : « J'espère vraiment et je souhaite que Mbappé ne finisse pas au Real Madrid. J'aimerais beaucoup continuer à l'avoir comme partenaire et qu'il continue pendant de nombreuses années au Paris Saint-Germain ». Mais bien évidement, au sein du club merengue, le discours est différent.

Casemiro ouvre la porte à Mbappé