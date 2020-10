Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a tenté un gros coup avec Mario Balotelli !

Publié le 14 octobre 2020 à 8h45 par La rédaction

Déterminée à se renforcer en attaque, l’ASSE a longtemps travaillé sur l'arrivée de M’Baye Niang, en vain. En parallèle, les Verts auraient aussi étudié la piste Mario Balotelli, mais là encore sans parvenir à un accord.

Cet été, l’AS Saint-Étienne était dans l’obligation de se serrer la ceinture. C’est chose faite, avec des recrues à moindre coût comme Adil Aouchiche. Dans le même temps de nombreux indésirables ont fait leurs valises, et surtout, les Verts ont réalisé la plus grosse vente de leur histoire, en cédant Wesley Fofana à Leicester pour 35M€ + bonus. Mais dans le Forez, on a également tenté de gros coups. Ces derniers jours, l’ASSE a insisté pour tenter d’attirer M’Baye Niang en tant que joker, mais plusieurs paramètres ont empêché l’opération de se concrétiser. Et l’attaquant rennais n’aurait pas été la seule piste explorée sur le front de l’attaque.

La piste Balotelli tentée