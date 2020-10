Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce forte de Depay sur le mercato agité d'Aouar

Publié le 16 octobre 2020 à 18h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar aurait pu quitter l'OL et rejoindre Arsenal ou le PSG. Alors que l'international français est finalement resté chez les Gones, Memphis Depay a fait part de son immense satisfaction.

Annoncés partants lors de la dernière fenêtre de transferts, Houssem Aouar et Memphis Depay sont finalement restés à l'OL cet été. Alors qu'il aurait pu s'engager en faveur du PSG ou d'Arsenal - qui n'a pas souhaité dépasser son plafond financier comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité - l'international français a expliqué pourquoi il n'avait pas pris le large. « Pourquoi j'ai décidé de rester à l'OL ? Tout d'abord, parce que je sentais que je pouvais encore apporter à cette équipe et au club. Tout simplement, j'ai voulu continuer l'aventure avec mon club formateur et j'espère qu'on va vite relever la tête parce qu'on se doit de faire beaucoup mieux » , a-t-il précisé à Téléfoot au lendemain de la fermeture du marché. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Memphis Depay est revenu sur le feuilleton Houssem Aouar et s'est réjoui de pouvoir poursuivre sa cohabitation avec lui.

«Je suis très heureux qu'Houssem soit resté»