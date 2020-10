Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar reçoit un soutien de taille !

Publié le 16 octobre 2020 à 23h45 par Th.B.

Après avoir créé une nouvelle polémique dans le cadre du match face au Pérou au cours duquel il est accusé d’avoir simuler, Neymar a reçu le soutien de son compatriote Rivaldo. Le Brésilien a pointé du doigt l’acharnement sur l’attaquant du PSG.

Depuis quelques années, et particulièrement au cours de la Coupe du monde 2018 en Russie, Neymar s’est bâti une réputation de « simulateur » pour certains observateurs. Au cours de la rencontre opposant le Pérou au Brésil cette semaine lors de laquelle il a inscrit un triplé et a dépassé Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection brésilienne, la star du PSG s’est attirée les foudres de certains médias et d'un joueur péruvien pour être retombée dans ses travers et simuler. Ancienne légende du FC Barcelone et de la Seleçao , Rivaldo est monté au créneau.

« Cela n'a fait que susciter la controverse parce que c'est Neymar »