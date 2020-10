Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar se fait fracasser par... Mathieu Valbuena !

Publié le 16 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Ancien joueur de l'OM, Mathieu Valbuena n'est pas du tout impressionné par les prestations de Neymar qui vient pourtant de dépasser le nombre de buts de Ronaldo avec la sélection brésilienne.

Auteur d'un triplé lors de la victoire du Brésil contre le Pérou (4-2), Neymar entre un peu plus dans l'histoire de la Seleçao . Et pour cause, avec 64 buts, le joueur du PSG a dépassé le nombre de réalisations de Ronaldo avec la sélection brésilienne et n'a pas plus que Pelé dans sa ligne de mire. Une performance qui la a valu les louanges de Ronaldo : « Tout mon respect pour toi, Neymar. Le ciel est la limite ! Envole toi, mon grand ! Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en-dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon, a poursuivi l'ancienne gloire de 44 ans. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet . » Mais Mathieu Valbuena semble moins emballé.

«Il est très loin, à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo»