Coronavirus : L'annonce de l'UEFA pour la reprise de la Ligue des Champions

Publié le 28 mars 2020 à 18h55 par B.C.

Interrogé par La Repubblica ce samedi, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin s'est prononcé sur les différents scénarios envisagés pour le retour de la Ligue des Champions.