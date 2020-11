Foot - PSG

PSG : Marquinhos déclare sa flamme à Marco Verratti !

Publié le 25 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Entré en fin de match mardi soir contre Leipzie, Marco Verratti a permis au PSG de conserver sa courte avance dans ce match. Le numéro 6 du PSG n’a pas laissé indifférent son capitaine Marquinhos, totalement sous le charme du milieu italien.

Malgré une victoire sur la plus petite des marges en Ligue des Champions mardi soir face au RB Leipzig (1-0), le PSG de Thomas Tuchel est loin d’avoir fait l’unanimité hier soir. En ne proposant jamais le jeu face à des Allemands redoutables, le PSG n'a pas affiché son meilleur visage durant cette rencontre. Et c'est finalement un penalty transformé par Neymar tôt dans la rencontre qui a permis au club de la capitale de l'emporter, mais l'entrée en jeu de Marco Verratti à la 83e minute de jeu a également soulagé l'entrejeu du PSG...

Verratti a plu à Marquinhos