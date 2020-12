Foot - PSG

PSG - Polémique : Ce joueur de Manchester United qui dézingue les Parisiens !

Publié le 4 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le PSG s’est imposé ce mercredi contre Manchester United (1-3), Scott McTominay n’a pas vraiment apprécié le comportement des Parisiens durant la rencontre.

Après un mauvais départ en Ligue des Champions, le PSG est désormais idéalement positionné avant la dernière journée pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et c’est grâce à leur victoire ce mercredi contre Manchester United (1-3) que les hommes de Thomas Tuchel ont remis les choses en place. Grâce à un doublé de Neymar et un but de Marquinhos, les Parisiens se sont donc imposés à Old Trafford au terme d’une rencontre électrique à certains moments. Alors que Fred a été exclu, cela a également chauffé entre Scott McTominay et Neymar durant le match. D’ailleurs, au coup de sifflet final, le joueur de Manchester United était remonté contre les Parisiens.

« Ce n’est pas du football »