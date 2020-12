Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel justifie son choix fort avec Angel Di Maria !

Publié le 2 décembre 2020 à 20h15 par T.M.

Ce mercredi, face à Manchester United, Angel Di Maria débutera la rencontre sur le banc de touche. Un choix fort de la part de Thomas Tuchel que l’entraîneur du PSG a justifié avant le match.

Remplaçant à Bordeaux, Angel Di Maria n’aurait pas hésité à exprimer son mécontentement à Thomas Tuchel. Selon les dernières informations, cela a chauffé entre les deux hommes. Il faut dire que la gestion de l’entraîneur du PSG peut interpeller avec l’Argentin, qui est régulièrement sorti en cours de match quand il est titulaire. D’ailleurs, ce mercredi, c’est sur le banc de touche qu’il débutera la rencontre importante face à Manchester United en Ligue des Champions. Forcément, ce choix de Tuchel avec El Fideo fait énormément parler. Pourquoi Moise Kean a-t-il été préféré à Di Maria ? L’entraîneur du PSG s’est justifié.

« Ce n’est pas contre Angel »