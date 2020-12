Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vestiaire se mobilise pour Thomas Tuchel !

Publié le 1 décembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que Thomas Tuchel est très critiqué suite aux mauvais résultats du PSG, Marco Verratti et Mitchel Bakker ont apporté leur soutien à l'entraîneur allemand.

Sur le banc du PSG depuis 2018, Thomas Tuchel se rapproche de la fin de son contrat. L’Allemand sera libre à l’issue de la saison, et une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour comme l’a de nouveau affirmé ESPN ce mardi. Il faut dire que l’Allemand entretient une relation très compliquée avec Leonardo, qui pousserait en interne pour nommer un nouvel entraîneur. Les rapports entre les joueurs et le coach du PSG font également beaucoup parler, d'autant plus en cette période difficile. Tuchel n’a pas hésité à critiquer son groupe après le nul concédé contre Bordeaux, et Angel Di Maria serait notamment en froid avec son entraîneur après sa sortie en cours de match contre Leipzig.

« Il a un très bon caractère avec nous »

Alors que le PSG joue son avenir européen ce mercredi contre Manchester United, Marco Verratti était en conférence de presse à la veille de ce match et en a profiter pour soutenir Thomas Tuchel, sous le feu des critiques. « Tous les coachs sont différents. J’ai eu la chance d’être entrainé par des grands coachs, comme Blanc et Ancelotti. Tuchel nous a emmenés en finale de la C1, il a réussi à créer un groupe très solide. L’année dernière on a gagné tous les titres possibles en France. C’est un entraîneur jeune, avec des idées, il a un très bon caractère avec nous. Ce n’est pas facile pour un entraîneur de gérer 30 joueurs comme nous, et pourtant il a réussi à créer un bon rapport avec tout le monde. Et sur le terrain je crois qu’on a montré de belles choses l’année dernière. Là c’est moins bien mais on connait nos forces, on sait ce qu’on peut faire. Maintenant il faut le montrer. On parle quasiment après chaque match. Mais ce qui est dit dans le vestiaire ne doit pas sortir dans la presse. On partage des choses tous les jours, le coach est celui qui nous connait le mieux. De l'extérieur c'est facile de parler, mais les entraîneurs sont toujours les mieux informés, ils alignent le meilleur onze pour gagner le match. Des fois je sens beaucoup de critiques envers le coach. (...) Mais on sait quand on joue bien ou pas, le football c'est notre vie », a indiqué l'Italien dans des propos relayés par RMC.

« J'ai une bonne relation avec lui, et je pense que c’est pareil pour tout le monde »