PSG - Malaise : Neymar en rajoute une couche après son gros coup de gueule !

Publié le 3 décembre 2020 à 10h45 par A.M.

Alors que sa sortie après le match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2) n'avait pas manqué de faire réagir, Neymar a tenu à mettre les choses au clair suite à la belle victoire du PSG contre Manchester United (3-1).

Après le match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2), qui faisait suite à la défaite à Monaco (2-3) en Ligue 1, Neymar avait décidé de prendre la parole. Et ce n'était évidemment pas un hasard. Les apparitions du Brésilien aux micros des médias après un match de Championnat se comptent sur les doigts d'une main depuis son arrivée au PSG. Conscient de la situation, Neymar a ainsi pris ses responsabilités et interpellé ses coéquipiers avant le déplacement à Old Trafford. « Oui, on connaît l’importance du match de mercredi. C’est décisif. Mercredi, on va essayer de faire le meilleur match possible. De bien jouer. Mais pour cela, on doit améliorer certains détails, jouer en équipe et mieux s’organiser. Sinon, ça va être très difficile », confiait-t-il samedi au micro de Canal+. Et visiblement, il a été entendu puisque le PSG a réalisé une belle prestation pour ramener un succès ô combien précieux contre Manchester United mercredi soir (3-1). Après la rencontre, Neymar s'est de nouveau présenté face aux médias. Mais cette fois-ci avec le sourire aux lèvres et le sentiment du devoir accompli.

«Les gens ont mal compris ce que j'ai voulu dire»