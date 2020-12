Foot - PSG

PSG - Malaise : Le retrouvailles avec Cavani s'annoncent glaciales !

Publié le 2 décembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Après des retrouvailles avortées lors du match aller, Edinson Cavani retrouvera cette fois-ci ses anciens coéquipiers du PSG ce mercredi soir à l'occasion du déplacement des Parisiens à Old Trafford. Mais le Matador n'a pas laissé que des bons souvenirs à Paris...

Quelques mois après son départ du PSG où il arrivait en fin de contrat le 30 juin dernier, Edinson Cavani aura face à lui ses anciens partenaires ce mercredi soir sur la pelouse d'Old Trafford. En effet, après des retrouvailles manquées lors du match aller, le Matador sera cette fois-ci bien présent dans les rangs mancuniens qui reçoivent le PSG pour un match crucial en vue des qualifications pour les huitièmes de finale. Double buteur contre Southampton ce week-end (3-2), Edinson Cavani prétend bien évidemment à une place de titulaire dans le onze de départ de Manchester United. Si Ole Gunnar Solskjaer décide de ne pas faire débuter l'Uruguayen, il entrera quoi qu'il en soit en jeu ce qui lui permettra de croiser ses anciens partenaires. Mais du côté du PSG, ces retrouvailles avec Edinson Cavani ne font pas que des heureux.

Son refus de prolonger pour le Final 8 est dans toutes les têtes

Et pour cause, bien que le Matador ait marqué de son empreinte l'histoire du PSG pour son dévouement sur le terrain, ainsi que par son record de buts, on ne peut pas dire que les deux parties se soient quittées en bon terme. En effet, en juin dernier, alors que son contrat arrivait à échéance, le meilleur buteur de l'histoire du PSG refusait de prolonger son bail de deux mois supplémentaires afin de disputer les finales de Coupes et le Final 8 à Lisbonne. Dans le même temps, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting avaient accepté de prolonger l'aventure, tandis que Thomas Meunier, dernier joueur dans ce cas de figure, avait déjà trouvé un accord avec le Borussia Dortmund. Et comme le rappelle RMC Sport , ce choix d'Edinson Cavani d'abandonner ses coéquipiers dans un moment aussi crucial a été très mal vécu par la direction du PSG ainsi que par le vestiaire. Les supporters parisiens, qui ont adulé le Matador , sont également déçus du message d'adieu que l'Uruguayen a mis un temps fou à publier. Et pour cause, son contrat prenait fin le 30 juin et Edinson Cavani a attendu... le 5 octobre pour adresser un mot aux Parisiens. Une éternité.

