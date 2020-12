Foot - PSG

PSG : Tuchel annonce la couleur pour les retrouvailles avec Cavani !

Publié le 1 décembre 2020 à 20h15 par T.M.

Après avoir manqué le match aller, Edinson Cavani sera cette fois bien de la partie entre Manchester United et le PSG. Une rencontre particulière pour l’Uruguayen et Thomas Tuchel n’a pas échappé aux questions sur ces retrouvailles.

En s’imposant face à Leipzig la semaine dernière, le PSG a repris son destin en main en Ligue des Champions. Toutefois, pour continuer à croire à une qualification en huitièmes de finale, les hommes de Thomas Tuchel devront réaliser un bon résultat à Old Trafford contre Manchester United ce mercredi. Forcément, cela ne sera pas simple face aux Red Devils, qui peuvent compter sur un Edinson Cavani en confiance. Auteur d’un doublé ce week-end, l’Uruguayen arrive donc en forme au moment de retrouver son ancien club, le PSG. Des retrouvailles qui seront donc scrutées de très près et présent en conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel a bien évidemment été interrogé sur le sujet.

« On le connait bien »