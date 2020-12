Foot - PSG

PSG - Polémique : Quand le clan Maradona dézingue Mauro Icardi !

Publié le 1 décembre 2020 à 18h30 par La rédaction

Suite au décès de Diego Maradona, les hommages se sont multipliés à travers le monde. Le PSG a également salué la mémoire de l’Argentin, mais durant cet hommage, le comportement de Mauro Icardi n’est pas passé inaperçu. Et cela n’a pas plu à l’entourage du Pibe de Oro.

Une légende s’est éteinte. A 60 ans, Diego Maradona a succombé d’un arrêt cardiaque. De quoi choquer toute la planète football et les fans. A travers le monde, les hommages se sont alors multipliés pour saluer la mémoire du Pibe de Oro. Au PSG, les joueurs argentins ont été particulièrement touchés par le décès de leur compatriote, qui était un véritable mythe en Argentine. « Quand on m’a prévenu que Diego était parti, j’ai demandé "Quel Diego '" parce que je ne pouvais pas imaginer que c'était Maradona. Ça a été un choc... Il était tout pour nous, il a mis l'Argentine tout en haut », avait notamment expliqué Angel Di Maria pour les médias du club. « C'est une triste nouvelle pour toute l'Argentine, mais aussi pour le monde entier, pour tous ceux qui aiment le football, ceux qui aiment Diego. Aujourd’hui, il repose en paix, j’adresse mes condoléances et mes pensées à la famille. Je pense que le souvenir que nous allons garder de lui est ce joueur qui était toujours heureux et souriant au moment d'entrer sur un terrain. Et tout ce qu'il a pu accomplir sur le terrain, il laisse un héritage incroyable. C'est comme cela que nous nous rappellerons de Diego », avait quant lui confié Leandro Paredes.

Le sourire de la discorde