Mercato - PSG : Comment le Real Madrid peut-il financer l’opération Mbappé !

Publié le 25 décembre 2020 à 16h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé reste la priorité absolue du Real Madrid en vue du prochain mercato. Mais le club espagnol devra faire des sacrifices pour espérer obtenir les services du champion du monde tricolore.

L’année 2021 s’annonce importante pour Kylian Mbappé. Le natif de Bondy devra faire un choix crucial pour la suite de sa carrière : prolonger avec le PSG ou partir à une année de la fin de son bail. Pour l’heure, la direction parisienne discuterait avec l’attaquant français pour le convaincre de prolonger son contrat, de quoi faire hésiter le principal intéressé. Kylian Mbappé souhaite faire partie d’un projet sportif ambitieux et pourrait ainsi être attentif aux arguments avancés par le PSG, mais dans le même temps, le Real Madrid reste à l’affût. Une menace de taille, sachant que Kylian Mbappé n’a jamais caché son intention de rejoindre un jour la Casa Blanca. Mais dans la capitale espagnole, on se montre très prudent sur la possibilité de voir Mbappé arriver à l’été 2021, en pleine crise du Covid-19. « Il faut rester prudent. Derrière le PSG, il y a le Qatar. Derrière le Real, il y a qui? Personne », expliquait il y a peu un proche du Real Madrid au Parisien .

Comment payer Mbappé ?