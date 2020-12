Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le PSG a plus à gagner qu’à perdre avec Lionel Messi

Publié le 25 décembre 2020 à 15h30 par Th.B.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi pourrait rejoindre le PSG où Neymar l’attend. Et bien que son salaire mirobolant serait un obstacle à sa venue, le Paris Saint-Germain semble en l’état avoir plus à y gagner qu’à y perdre et ce, pour deux raisons bien précises.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Dans la foulée de la victoire du PSG sur Manchester United en Ligue des champions (3-1) le 2 décembre dernier, Neymar lâchait cette bombe au micro d’ ESPN Argentine juste avant que son coéquipier et compatriote de Lionel Messi en fasse de même pour le média. Depuis, Marquinhos a validé cette piste alors que les dirigeants du PSG, en les personnes de Leonardo et du président Nasser Al-Khelaïfi ont tenu un discours plus sobre sur la question en assurant vouloir respecter le FC Barcelone. Mais la réalité est la suivante : Lionel Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone et le capitaine du club blaugrana est plus proche d’un départ que d’une prolongation. D’ailleurs, lors du dernier mercato, l’Argentin avait déjà fait le forcing auprès de sa direction pour quitter son club de toujours. Pour le moment, Messi refuserait de prendre une décision radicale pour la suite de sa carrière, attendant le résultat des élections présidentielles qui se dérouleront le 24 janvier prochain. Après une discussion avec le futur président du FC Barcelone, Messi devrait trancher pour son avenir. Si Lionel Messi venait à quitter le Barça et à privilégier le PSG à Manchester City par exemple, le Paris Saint-Germain ne devrait pas hésiter et se laisser refroidir par le salaire pharaonique de Messi.

Grâce à Messi, le PSG pourrait remporter plus de titres

Bien que Lionel Messi ne soit plus le joueur virevoltant qui faisait des misères aux défenses sur son côté droit, le sextuple Ballon d’or est toujours capable d’être le joker du FC Barcelone et de débloquer des situations de par ses coups francs et ses éclairs de génie. Le PSG pourrait se servir du grand éventail de qualités du capitaine du FC Barcelone. Et ce n’est pas son premier agent Josep Maria Minguella qui dira le contraire. Interrogé par Le Parisien au début du mois de décembre, l’ancien représentant de Lionel Messi assurait que le PSG ne se tromperait pas avec l’Argentin qui saurait qu’avec Neymar, ses chances de remporter des titres augmenteraient. « Une chose est sûre, les meilleures années de Neymar dans le football, le moment où il a été le plus épanoui, c'est quand il était aux côtés de Leo au Barça. Ils ont tout gagné ensemble, s'amusaient énormément et prenaient un plaisir fou ensemble sur le terrain. Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu'il essaye de faire revenir Neymar au Barça. A plusieurs reprises, il l'a suggéré à ses dirigeants. Il y a une volonté et un désir communs d'être à nouveau coéquipiers car ce sont des compétiteurs. Ils savent qu'ils auront plus de possibilités de gagner des titres en étant ensemble. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret ». Depuis ce discours, le PSG semble s’être concrètement penché sur la possibilité de recruter Lionel Messi libre de tout contrat. C’est du moins ce que le journaliste Julien Laurens d’ ESPN assurait ces dernières semaines. Et en plus d’un plus sportif, Lionel Messi pourrait bien permettre au club de la capitale de boucler un autre dossier chaud, à savoir la prolongation de Neymar.

Grâce à Messi, le PSG pourrait prolonger Neymar