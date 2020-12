Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Mbappé… Les vilains tours du Qatar au Real Madrid !

Publié le 24 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

La bombe est tombée ce jeudi, Thomas Tuchel sera remplacé par Mauricio Pochettino sur le PSG. Un coup de tonnerre incroyable qui pourrait bien ne pas être sans conséquences pour le Real Madrid. Explications.

Après la victoire du PSG ce mercredi face à Strasbourg (4-0), on s’attendait à revoir Thomas Tuchel en janvier prochain. Il n’en sera finalement rien. En effet, ce jeudi, la presse allemande, ensuite suivie par tous les médias, a lâché une incroyable bombe, assurant que Tuchel avait été remercié par le club de la capitale. Après la rencontre face à Strasbourg, un point a été fait sur le cas de l’Allemand et il a donc été décidé de s’en séparer. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, cette décision tonitruante a été prise à cause des mauvais résultats de Thomas Tuchel, ainsi que son attitude. Il n’aura d’ailleurs pas fallu longtemps pour connaitre l’identité de son successeur. Tout indique que c’est Mauricio Pochettino qui devrait prendre place sur le banc du PSG. Selon nos informations, l’Argentin va signer un contrat de deux ans et demi. Chez les champions de France, un nouveau chapitre va donc s’ouvrir et ce tremblement de terrain pourrait également avoir des répercussions loin de la capitale… au Real Madrid.

La succession de Zidane bouleversée !

Du côté du Real Madrid, ce grand changement au PSG ne devrait pas passer inaperçu puisqu’il pourrait grandement modifier les plans de Florentino Pérez pour l’avenir. Alors que Mauricio Pochettino va donc venir assurer la succession de Thomas Tuchel au Parc des Princes, c’est celle de Zinedine Zidane qui s’en retrouverait chamboulée au sein de la Casa Blanca. Si Zizou est actuellement l’entraîneur des Merengue, le danger plane toujours au-dessus de sa tête, bien qu’il se soit sauvé dernièrement. Et comme le rappelle As , Pochettino a toujours été apprécié par Florentino Pérez à Madrid, étant désigné comme l’un des grands favoris pour venir remplacer Zidane sur le banc du Bernabeu le moment venu. Finalement, le président du Real Madrid va voir son objectif numéro 1 lui filer sous le nez et cela pourrait ne pas être le seul mauvais tour joué par le PSG aux Merengue.

Le dossier Mbappé relancé ?

En effet, avec cette nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, c’est l’avenir de Kylian Mbappé qui pourrait également être totalement relancé. Depuis plusieurs semaines, Leonardo négocie la prolongation du Français, afin notamment d’éviter son départ vers le Real Madrid. Ainsi, As explique également qu’avant de donner son accord au PSG, Pochettino pourrait bien avoir reçu des garanties concernant l’avenir de Mbappé. Un changement d’entraîneur qui pourrait également très bien faciliter le choix du Français. Il n’est pas sans rappelé que Kylian Mbappé a eu quelques accrochages avec Thomas Tuchel par le passé. L’arrivée de Pochettino pourrait-elle donc tout changer ? C’est le Real Madrid qui devrait en tout cas ne pas être content…