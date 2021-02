Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Boudjellal réglait un gros problème de Leonardo ?

Publié le 5 février 2021 à 4h45 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG voit ses plus grands talents partir exploser ailleurs. Un problème que Leonardo tente tant bien que mal de résoudre. Et une solution pourrait bien se présenter à lui.

L’exode des talents est un véritable problème au PSG. Depuis Kingsley Coman, ils sont nombreux à avoir choisi de quitter le club de la capitale pour signer ailleurs. Cela a d’ailleurs encore été le cas l’été dernier avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi et cela pourrait encore continuer avec notamment le départ de Kays Ruiz. Mais comment retenir ses plus grands talents sans pouvoir garantir un énorme temps de jeu avec l’équipe première ?

Envoyer des pépites chez Boudjellal ?