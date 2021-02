Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite… Nouvelles révélations fracassantes sur la vente de l’OM !

Publié le 9 février 2021 à 12h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs jours que la vente de l’OM anime l’actualité marseillaise. Entre informations et démentis, une nouvelle confirmation a été apportée concernant les envies de Frank McCourt et l’intérêt de l’Arabie Saoudite.

L’été dernier, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont tenté de racheter l’OM à Frank McCourt. Un projet qui est depuis tombé à l’eau, mais pour autant, la vente du club phocéen reste d’actualité. En effet, tel un vieux serpent de mer, le dossier revient souvent sur la table et depuis quelques jours, cela est même le sujet principal sur la Canebière. La raison ? Thibaud Vézirian a lâché une véritable bombe concernant la vente de l’OM, assurant tout simplement que cela était bouclé et que Frank McCourt passerait prochainement la main à KHC, compagnie appartenant au prince saoudien Al Walid Bin Talal. « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) A Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al Walid Bin Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé », avait ainsi assuré le journaliste.

« McCourt veut vendre »