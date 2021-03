Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une pépite de Puel au cœur d'une énorme bataille ?

Publié le 12 mars 2021 à 23h00 par D.M.

Agé seulement de 19 ans, Aimen Moueffek serait courtisé par plusieurs cadors européens. L’ASSE ne voudrait pas se séparer de lui et envisagerait de lui transmettre une offre de prolongation.

Claude Puel fait la part belle aux jeunes cette saison. L’entraîneur de l’ASSE a décidé de se séparer de plusieurs cadres lors du dernier mercato estival et de miser sur de jeunes talents, issus pour beaucoup du centre de formation du club stéphanois. Puel n’hésite pas à s’appuyer, par exemple, sur Lucas Gourna-Douath (17 ans) ou encore sur Aimen Moueffek. Agé de 19 ans, le latéral droit a disputé, cette saison, ses premières minutes en Ligue 1 et aurait attiré le regard de nombreuses équipes européennes.

Moueffek ne manque pas de prétendants en Europe