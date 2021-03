Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Agüero relancé par un transfert légendaire ?

Publié le 12 mars 2021 à 21h15 par A.M.

Alors que le contrat de Sergio Agüero prend fin en juin prochain, Manchester City surveillerait la situation de Joao Felix pour le remplacer.

« Je pense que le club va parler à son agent et connaître la situation et nous allons discuter à la fin de la saison. C'est la même chose avec Fernandinho. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que dans mon esprit maintenant, ce qui va se passer la saison prochaine est loin . » Pep Guardiola ne semble pas particulièrement pressé à l'idée de régler la question de l'avenir de Sergio Agüero dont le contrat s'achève en juin prochain. Le PSG et le FC Barcelone surveilleraient pourtant la situation du Kun qui commencerait à s'impatienter en coulisses.

Manchester City surveille Joao Felix