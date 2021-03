Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria lâche un gros indice sur l'avenir de Mbappé et Neymar !

Publié le 12 mars 2021 à 21h10 par A.D.

Liés au PSG jusqu'au 30 juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé sont en discussions avec Leonardo pour prolonger. Alors qu'il vient de parapher un nouveau bail, Angel Di Maria a laissé entendre que ses deux coéquipiers pourraient très bientôt l'imiter.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé très fort sur le marché. Pour rêver plus grand, le club de la capitale s'est offert à la fois Kylian Mbappé et Neymar. Arrivés lors de la même fenêtre de recrutement au PSG, les deux stars seront en fin de contrat le 30 juin 2022. Pour ne pas être contraint de vendre son numéro 10 et son numéro 7 cet été, ou pire de les laisser filer gratuitement à l'issue de leur bail, Leonardo a débuté les négociations pour les prolonger. Et à en croire Angel Di Maria, qui vient de signer un tout nouveau contrat jusqu'au 30 juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé voudraient tous les deux poursuivre leur aventure au PSG.

«Neymar et Mbappé veulent continuer à faire l'histoire de ce club»