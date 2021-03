Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a lancé une grande opération autour de Thauvin !

Publié le 12 mars 2021 à 20h30 par Alexis Bernard

S’il n’a toujours pas pris sa décision, Florian Thauvin voit l’OM et Pablo Longoria s’activer pour le convaincre de rester. L’Espagnol jette toutes ses forces dans la bataille.

Au moment d’enquêter sur le dossier Thauvin, l’hiver dernier, le10sport.com a pu obtenir des informations sur la grande dépense d’énergie de Pablo Longoria. Une source nous a même indiqué que « l’OM a plus fait pour Thauvin en quelques mois, depuis que Longoria est là, que lors des deux dernières saisons… ». Car le dossier Thauvin n’a rien de « nouveau ». Voilà deux saisons que l’OM et son meilleur joueur doivent se voir pour parler prolongation de contrat. Deux ans que rien ne se passe. Deux ans que Thauvin glisse tout droit vers un départ, libre de tout contrat.

Longoria donne absolument tout

Repris en main par Pablo Longoria, le dossier Thauvin n’est pas pour autant « réglé ». Car l’OM part de loin, de très loin. Après des mois de mutisme, le club se réveille et doit composer avec des relations quasi inexistantes durant un an. Le champion du monde a longtemps attendu un signe de sa direction, qui n’est jamais venu. Et le président Eyraud a préféré prolonger Mandanda et Payet... Un manque de considération qui laisse naturellement des traces. Et même si les hommes sont nouveaux, l’idée de partir a eu le temps de faire son chemin, avec quelques perspectives en Espagne et surtout en Italie, un championnat qui titille Flo Thauvin.



Déterminé à le prolonger, Pablo Longoria est sur le pont pour Florian Thauvin. Et avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’OM a des arguments pour le convaincre de rester. Un projet sportif qui peut peser lourd dans le choix du joueur. Mais il faudra aussi des éléments financiers. Champion du monde et élément moteur de l’OM depuis 2018 (même si c’est beaucoup moins le cas cette saison), l’international français de 28 ans aspire à un beau contrat. D’autant que les offres venues de l’extérieur sont juteuses et lui promettent un bel avenir sur ce plan. Mais l’ancien bastiais s’est déjà brûlé les ailes en Angleterre, avec Newcastle. Échaudé par cette expérience, il accorde du crédit à un projet qui permettra à ses proches, et à sa jeune famille (la famille Thauvin a accueilli un petit garçon, né il y a un an), de bien vivre. A Marseille, il se sent bien. Et son désir de marquer l’histoire du club, qu’il a déjà affirmé, est toujours présent. Si Pablo Longoria transmet une offre à la hauteur de l’énergie déployé ces derniers mois, Florian Thauvin pourrait se laisser convaincre.