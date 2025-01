Tennis - Djokovic : Il annonce un «danger» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Redescendu à la 7ème place mondiale après une année un peu plus délicate en termes de résultats, Novak Djokovic a démarré sa saison 2025 au tournoi de Brisbane cette semaine. Stoppé par le géant américain Reilly Opelka en quarts de finale, il va se lancer vers l'Open d'Australie dans la quête d'un 25ème titre en Grand Chelem. Et même à 37 ans, il pourrait bien tirer son épingle du jeu pour aller chercher de nouveaux succès.

Incontestablement le meilleur joueur du monde depuis son sacre aux Jeux olympiques de Paris 2024, Novak Djokovic a encore faim de victoires, même s'il commence à prendre de l'âge. Le Serbe a prouvé lors de ce tournoi qu'il était encore capable de produire un niveau de jeu exceptionnel face aux meilleurs.

Djokovic vers une nouvelle victoire ?

Le 13 janvier, l'Open d'Australie démarrera pour les meilleurs joueurs de la planète, et Novak Djokovic aura pour ambition d'aller chercher un 11ème sacre à Melbourne. « Novak sera toujours en compétition pour les tournois du Grand Chelem, si sa condition physique est stable. Il est un danger pour tout le monde – pour Jannik, pour Alexander Zverev et pour Carlos Alcaraz », analyse Lorenzo Musetti lors d’une interview accordée au South China Morning Post.

Djokovic se connaît par coeur

L'année dernière, Novak Djokovic a réussi à se dépasser pour aller chercher le dernier titre qui manquait à son palmarès. L'ogre serbe de 37 ans est donc capable de se sublimer, et grâce à son expérience, il pourrait réussir à soulever un nouveau trophée. « L’année dernière, Jannik a montré qu’il avait une longueur d’avance sur tout le monde, il a fait une saison incroyable. Mais Novak est toujours dangereux et il sait comment jouer sur ces courts et dans ces conditions » poursuit l'Italien, classé 16ème à l'ATP à l'heure actuelle.