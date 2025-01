Tennis : Surprise, Djokovic annonce une révolution !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Peu présent sur le circuit en 2024 en dehors des grands événements, Novak Djokovic en a encore sous le pied pour essayer d'aller décrocher un 25ème titre en Grand Chelem. Le Serbe de 37 ans a forcément moins de facilités physiques avec le temps qui passe, et il doit s'adapter pour trouver des solutions face à ses jeunes adversaires. Il a retrouvé une grande motivation pour démarrer cette nouvelle saison.

Pour cette 23ème saison sur le circuit ATP, Novak Djokovic a décidé d'apporter un nouvel élément de taille à son entourage et pas des moindres. En effet, Andy Murray est devenu son nouveau coach. Une décision étonnante, qui lui permettra peut-être de dominer ses adversaires. Le Serbe est capable de se sublimer dans toutes les filières, même s'il sait qu'à son âge il ne pourra pas se réinventer.

Djokovic prêt à faire des changements tactiques ?

Au fil des années, Novak Djokovic a su s'appuyer sur une formidable qualité de défense et il a réussi à faire plier tellement d'adversaires. A 37 ans, il est forcément difficile de trouver un autre domaine dans lequel dominer ses adversaires, mais il compte bien se renouveler pour retrouver les sommets. « Je ne cherche pas à transformer complètement mon jeu. Je ne vais pas être Giovanni (Mpetshi Perricard) qui sert deux premiers services et qui monte au filet (sourire), mais je cherche définitivement à améliorer, même si ce n’est qu’un tout petit pourcentage, chaque coup que j’ai dans mon jeu. Ce que les gens ne voient peut‐être pas nécessairement, c’est le positionnement sur le terrain, le jeu de transition, la tactique. Je me concentre surtout sur moi‐même, sur la façon dont je peux m’améliorer physiquement, sur le plan de jeu, mentalement aussi » explique-t-il après sa défaite face à Reilly Opelka à Brisbane. Ses propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic veut durer physiquement

Moins à son aise en 2024 en Grand Chelem, Novak Djokovic n'a pas pu ajouter un 25ème titre à son palmarès. A la place, il a réussi à décrocher la médaille d'or olympique dans un tournoi qui ne nécessitait pas autant d'efforts. « Je dois être prêt à concourir, quoi qu’il en coûte, quel que soit le nombre d’heures qu’il faut passer avec les jeunes sur le court. Et puis, bien sûr, vous savez, je pense que dans les semaines à venir, nous allons aussi, en particulier la semaine avant l’Open d’Australie, faire beaucoup d’analyses vidéo de mes principaux adversaires, des meilleurs joueurs » poursuit-il.