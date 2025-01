Mercato - OM : Une nouvelle masterclass signée Longoria ?

Thomas Bourseau

C'est reparti pour un nouveau mercato depuis ce mercredi 1er janvier en France. L'OM espérerait pouvoir se servir de ce marché d'ajustements dans l'optique de renforcer sa ligne défensive. Nicola Zalewski, piston à la fois gauche et droite, attiserait de vives convoitises à l'Olympique de Marseille et plus particulièrement chez le président Pablo Longoria. D'autant plus qu'il pourrait ne rien coûter, ou presque, à l'OM.

Depuis ses débuts à l'OM, que ce soit en tant que directeur sportif à l'été 2020 ou bien comme président à partir de fin février 2021, Pablo Longoria s'est habituellement montré inspiré sur le marché des transferts. A la dernière intersaison, le dirigeant espagnol est notamment parvenu à boucler l'arrivée d'Adrien Rabiot en tant qu'agent libre, celle de Geronimo Rulli pour 4M€ ou encore Pierre-Emile Hojbjerg en prêt avec une option d'achat de 14M€.

En quête de renforts dans son secteur défensif, l'OM flairerait un joli coup !

Ayant commencé sa carrière de dirigeant dans le scouting et notamment en Italie pour la Juventus avec le temps, Pablo Longoria a occasionnellement usé de son carnet d'adresses en Serie A pour mener à bien diverses opérations à l'Olympique de Marseille. Si l'on se fie aux informations communiquées par La Provence ces dernières heures, le président de l'Olympique de Marseille pourrait remettre une pièce dans la machine de l'autre côté des Alpes dans le cadre du dossier Nicola Zalewski, l'international polonais né en Italie et âgé de 22 ans.

L'OM cible Zalewski, le polyvalent piston en fin de contrat à Rome

Utilisé à la fois comme piston gauche et droit par Claudio Ranieri à la Roma, Nicola Zalewski est en fin de contrat à l'issue de la saison au sein du club de la Louve. Une bonne affaire à la fois sportive et économique se présente donc à Pablo Longoria pour l'OM qui est en manque de sous selon La Provence. D'ailleurs, le patron de l'Olympique de Marseille aurait d'ores et déjà planifié une offensive dans le dossier Nicola Zalewski. Il n'y a plus qu'à savoir quelles en seront les retombées à présent.