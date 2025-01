Une star promet du lourd avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le PSG s’est imposé face à l’AS Monaco à l’occasion du trophée des Champions à Doha (1-0). Victorieux sur le fil, les Parisiens ont pu compter sur un Ousmane Dembélé de gala. Élu homme du match, le numéro 10 a lâché des mots très prometteurs pour la deuxième partie de saison parisienne.

Le PSG a atteint un premier objectif cette saison. Le club de la capitale est allé chercher son premier titre de l’exercice 2024-2025 ce dimanche après-midi sur la pelouse du Stade 974 de Doha. Opposée à l’AS Monaco lors du trophée des Champions, la formation de Luis Enrique a dominé son adversaire, et s’est imposée sur le tard grâce à un but d’Ousmane Dembélé, parfaitement servi par Fabian Ruiz (1-0).

Le PSG a des ambitions claires pour cet hiver ! Qui pour succéder à Mbappé ? La surprise pourrait venir de Manchester 🔥

➡️ https://t.co/7P7UR7iyUu pic.twitter.com/vwMRQi3UJN — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

« Encore un titre, c’est mon 4e au PSG. Je suis heureux »

A l’issue de cette première victoire de l’année, Ousmane Dembélé s’est exprimé sur cette belle dynamique avec le PSG : « Après avoir eu 10 jours de vacances, car le coach nous a laissé 10 jours, ça a fait du bien, c’était difficile, on a mis de l’intensité, on a eu des occasions. Des deux côtés ça aurait pu basculer. Je suis content d’avoir marqué en fin de match. Encore un titre, c’est mon 4e au PSG. Je suis heureux. Monaco est une bonne équipe, en L1, on l’a vu que tout pouvait basculer. On avait su revenir. Tout peut se passer face à eux. On est content d’avoir ce trophée. Tout le monde marque et a des occasions. On essaye d’être efficace et marquer. Cette deuxième partie de saison va être excitante », a lâché l’homme du match au micro de DAZN.

« On sait que le match face à City est important »

Ousmane Dembélé a également évoqué le choc qui attend les Parisiens face à Manchester City en Ligue des Champions (22 janvier) : « On est optimiste pour la suite. Au PSG, tous les matches sont importants, on va rester focus. On sait que le match face à City est important, il est dans la tête et on va essayer de gagner au Parc. »