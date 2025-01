Mercato : L'OM tient sa nouvelle recrue, c'est du costaud !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a résilié son contrat avec Al-Ittihad, Luis Felipe va devenir la première recrue hivernale de l’OM. Le défenseur central âgé de 27 ans est attendu ce lundi à Marseille, où il va signer un contrat de 18 mois. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, où il a fait ses débuts, s’est livré sur la nouvelle recrue marseillaise.

Cet hiver, l’OM veut surtout renforcer son secteur défensif et tient déjà sa première recrue en ce sens. Sauf retournement de situation, Luiz Felipe sera le premier joueur à s’engager avec le club marseillais lors de cette période de mercato hivernal. Libre après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad, le défenseur âgé de 27 ans va signer un contrat d’un an et demi avec l’OM, jusqu'en juin 2026.

« Luiz Felipe est un joueur sérieux, travailleur et fiable »

« Luiz Felipe est un joueur sérieux, travailleur et fiable. Lors de ses débuts au Brésil, il n’est pas passé par les grands clubs formateurs comme les Corinthians ou Santos, mais il a su s’imposer grâce à ses qualités. Son passage en Serie A lui a permis de progresser et de gagner en maturité. À la Lazio, il s’est imposé petit à petit comme un titulaire régulier, avant de tenter une aventure en Arabie Saoudite », a confié Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, auprès de Football Club Marseille.

« Un joueur sur lequel on peut compter, notamment grâce à son sérieux et à sa mentalité »

Car si Luiz Felipe est international italien (1 sélection), il est originaire du Brésil, où il a fait ses débuts en professionnel. Dominique Baillif s’est tout de même interrogé sur sa condition physique, mais reste persuadé qu’il peut rendre service à l’OM : « Depuis septembre, Luiz Felipe n’a joué qu’un seul match en Arabie Saoudite. Il faut donc s’interroger sur sa compétitivité et sa capacité à retrouver rapidement le rythme de la Ligue 1. Mais c’est un joueur sur lequel on peut compter, notamment grâce à son sérieux et à sa mentalité. »