Real Madrid : La presse espagnole annonce trois transferts ?

L'effectif du Real Madrid est vieillissant et une refonte de ce dernier est envisagée l'été prochain avec entre autres, la signature de Trent Alexander Arnold. Pour libérer de la place, les Merengue aimeraient que trois joueurs s'en aillent selon la presse espagnole.

Le Real Madrid a perdu l'habitude de recruter abondamment, anticipant toujours avec justesse l'avenir. Mais cette saison pourrait bien marquer un tournant. Décimé par les blessures, le club merengue a pris conscience que son effectif n'était peut-être plus si complet que cela. Les dirigeants comptent profiter du mercato pour se renforcer.

Vallejo va partir

Mais avant cela, le Real Madrid se lancera dans une opération dégraissage. La première victime pourrait bien se nommer Jesus Vallejo selon les informations du quotidien AS. Un départ qui ne devrait pas déchirer le cœur des supporters madrilènes contrairement aux deux autres.

Vazquez et Modric sur le départ ?

Dans son article, AS évoque en effet le possible transfert de Lucas Vazquez. Le latéral espagnol ne sera pas conservé en cas d'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Enfin, le dernier joueur concerné par un départ l'été prochain n'est autre que Luka Modric. Mais comme pour Vazquez, le Real Madrid ne forcera rien et laissera le dernier mot à ses joueurs. Affaire à suivre.