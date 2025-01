Départ de Wahi : L'OM déjà recalé pour son remplaçant ?

Thomas Bourseau

3 buts, une demi-saison et puis s'en va ? Recruté par l'OM pour 30M€ l'été dernier, Elye Wahi (22 ans) ne s'est pas sportivement imposé sous les ordres de Roberto De Zerbi qui l'a même relégué au poste de doublure de Neal Maupay. Annoncé à West Ham ou encore à Galatasaray cet hiver, Wahi ne devrait pour autant pas être remplacé par Evann Guessand d'après Daniel Riolo.

Serait-ce déjà la fin de l'aventure marseillaise d'Elye Wahi à l'OM ? Arrivé l'été dernier du RC Lens pour 30M€, bonus compris, l'attaquant formé à Montpellier n'est pas indiscutable aux yeux de Roberto De Zerbi qui lui préfère même Neal Maupay qu'il a récemment qualifié de « joueur parfait ».

Wahi fait tourner des têtes à Londres et Istanbul ?

Elye Wahi pourrait d'ailleurs plier bagage d'ici la clôture du mercato hivernal programmée pour le 3 février prochain. Et pour cause, West Ham serait sur les rangs et prêt à accueillir le natif de Courcouronnes. Pour rappel, les Hammers sont privés de Michail Antonio et de Niclas Füllkrug, tous deux inaptes physiquement à l'instant T. L'Equipe a fait part d'une approche des Hammers dans l'optique de dégainer une offre de prêt assortie d'une option d'achat quasi obligatoire de 25M€. Galatasaray serait également intéressé par le profil de Wahi pour un prêt avec option d'achat.

«Guessand ? Il n'a pas du tout envie de partir et veut finir la saison au club»

Et du côté de l'OM, on testerait déjà le marché dans le but de dénicher un possible successeur à Elye Wahi. Le nom d'Evann Guessand a été cité dans les médias ces derniers jours dans l'hypothétique départ de Wahi à l'étranger. Toutefois, il ne faudrait pas compter sur la disponibilité de l'international ivoirien, déterminé à poursuivre sa saison avec l'OGC Nice.

« Guessand, j'ai voulu me renseigner, on m'a assuré qu'il nous bougerait pas cet hiver. Après, c'est toujours pareil, s'il y a une somme astronomique c'est encore autre chose. Mais à priori il n'a pas du tout envie de partir et veut finir la saison au club. C'est peut-être pour cet été son départ, très probablement, parce qu'il y a des offres qui ne pourront pas être refusées ». a confié Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, sur le plateau de l'After Foot lundi soir.