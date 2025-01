«J’ai le choix entre le PSG et l’OM» : Il balance sur son mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Certains l’ont peut-être oublié, mais au cours de sa carrière, Robert Pirès a joué à l’OM. Juste après avoir remporté la Coupe du monde avec l’équipe de France, à l’été 1998, il quitte le FC Metz pour rejoindre le club phocéen. D’autres options s’offraient alors à Pirès et pas des moindres puisque le PSG était aussi sur le coup.

Alors qu’on connait la rivalité sportive entre l’OM et le PSG, il n’y a pas que sur le terrain que les deux clubs se font la guerre. En effet, sur le marché des transferts, il est arrivé que Marseillais et Parisiens se retrouvent en concurrence. C’est notamment arrivé en 1998 pour un récent champion du monde : Robert Pirès.

« En 1998, j’ai le choix »

1998 aura donc été la date de la signature de Robert Pirès en provenance de Metz. Mais ça aurait pu se passer différemment. En effet, sur Youtube, pour Mehdi Maïzi, il explique : « En 1998, j’ai le choix entre Monaco, le PSG et l’OM. Monaco, Arsène Wenger me voulait. Je refuse parce qu’il n’y a pas de public ».

« Je vais à Marseille pour l’ambiance »

« Et donc je vais à Marseille pour l’ambiance. Moi, je joue pour ça et c’est pour ça que je signe à l’Olympique de Marseille. Après il y a Courbis qui vient me chercher. Le président à l’époque, c’est Louis-Dreyfus. Et donc je prends la direction de Marseille », a donc expliqué celui qui a fini par s’engager à l’OM.