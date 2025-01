PSG : «Il n’en veut pas !», Luis Enrique dit non à un gros transfert !

Axel Cornic

Les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent enfin avoir trouvé le successeur de Kylian Mbappé, avec Khvicha Kvaratskhelia. Après avoir tout fait pour le retenir l’été dernier, le Napoli aurait accepté de s’en séparer et un transfert autour des 80M€ devrait se confirmer au cours des prochains jours. Un gros coup sans aucun doute, même si certains attendaient un tout autre profil…

Le départ de Kylian Mbappé semblait offrir au PSG l’occasion de révolutionner son attaque, avec notamment l’arrivée d’un numéro 9 d’envergure internationale. Le choix a finalement été fait de garder Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais surtout de laisser carte blanche à un Luis Enrique qui semble avoir des idées assez arretées concernant son attaque.

Toujours pas de 9 au PSG ?

L’Espagnol est en effet un grand partisan du faux numéro 9 et il l’a montré cette saison, même avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos. Ce sont ainsi Marco Asensio ou encore Lee Kang-In qui ont évolué à la pointe de l’attaque, au grand dam d’un Kolo Muani qui est clairement sorti des plans du PSG. Le prochain transfert confirme la tendance, puisque c’st un nouvel ailier et non un attaquant de pointe qui devrait débarquer, avec Khvicha Kvaratskhelia.

« Il ne veut pas d'un 9 et il a redit qu'il n'en voulait pas »

Ces dernières semaines, la piste Victor Osimhen a notamment été relancée, mais au sein du PSG on ne semble pas du tout vouloir de lui ! « Victor Osimhen, piste totalement abandonnée sous l'avis contraire, après tout c'est le coach il fait ce qu'il veut, de Luis Enrique » a assuré Daniel Riolo, au micro de RMC Sport, expliquant que Luis Enrique ne veut pas du tout de ce profil de joueur. « Il ne veut pas d'un 9 et il a redit qu'il n'en voulait pas ».