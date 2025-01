Transferts : Le PSG va recruter «l’équivalent de Lionel Messi» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Khvicha Kvaratskhelia est sur le point de rejoindre le PSG, avec un accord imminent avec le Napoli pour un transfert estimé à 70 millions d'euros hors bonus. En Géorgie, son arrivée est suivie de près, tant il est considéré comme une icône nationale, inspirant de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves footballistiques.

Le PSG l'attendait l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia s’est fait désirer mais devrait bien débarquer dans la capitale. Un accord est imminent avec le Napoli pour un transfert avoisinant 70M€ hors bonus. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant de voir la formation de Serie A autoriser l’ailier de 23 ans à prendre la direction de la capitale pour y passer sa visite médicale.

« Aujourd’hui, de nombreux enfants rêvent de suivre son chemin »

En Géorgie, le dossier est suivi de près compte tenu du statut de star de Khvicha Kvaratskhelia. Dans ses colonnes du jour, Le Parisien décrit la future recrue du PSG comme « l’équivalent de Lionel Messi en Argentine », témoignage à l’appui. « Kvara a montré à de nombreux enfants géorgiens que tout est possible quand on travaille sans relâche. Aujourd’hui, de nombreux enfants rêvent de suivre son chemin, détaille le journaliste géorgien Kakha Dgebuadze. La Géorgie est un petit pays où les gens adorent le football et où le succès, comme celui de Kvara, est une source de fierté et d’inspiration. »

« Il a réalisé l’un de nos plus grands rêves »

« Kvara a redonné le goût du foot aux Géorgiens. Avec ses succès à Naples, nous avons cru que notre sport était toujours vivant. Il a réalisé l’un de nos plus grands rêves : voir l’équipe nationale à l’Euro. La qualification pour les 8es de finale est le plus grand moment du football indépendant géorgien », poursuit le journaliste Kakha Dgebuadze.