«C’est bouclé», Riolo annonce la prochaine recrue du PSG !

Le mercato hivernal nous prépare une grosse surprise au Paris Saint-Germain, qui semble enfin avoir trouvé le successeur de Kylian Mbappé sept mois après son départ vers le Real Madrid. Plusieurs sources annoncent en effet un transfert imminent pour Khvicha Kvaratskhelia, star de la sélection géorgienne ainsi que du Napoli.

La deuxième fois, ça semble bien être la bonne. Après s’être cassé les dents sur l’inflexibilité du Napoli il y a seulement quelques mois, le PSG semble enfin tout proche du but pour Khvicha Kvaratskhelia. La presse française comme italienne l’assure : le Géorgien serait à deux doigts de quitter son club pour poser ses valises à Paris, en échange d’une indemnité autour des 80M€, bonus inclus.

Le PSG à l'assaut de Khvicha ! 💥 Un transfert à 70M€ qui pourrait changer la donne cet hiver. Restez connectés pour la suite !

Le PSG frappe fort sur le mercato

Ce mardi, de nouvelles informations tombent au sujet de premier très gros coup de ce mercato de janvier. L’Équipe assure notamment que l’accord aurait été trouvé ces dernières heures et l’arrivée de l’ailier de 23 ans au PSG ne ferait plus aucun doute, même si au sein du club on ne crie pas encore victoire. Kvaratskhelia devrait donc venir renforcer le secteur offensif, même si son profil se rapproche de ceux de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué.

« Kvaratskhelia, c'est bouclé »

Si certains avaient encore des doutes, ils ont totalement été balayés par les dernières révélations de Daniel Riolo. Au micro de RMC Sport il a en effet été assez clair concernant ce transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui semble pour le moment être l’unique objectif du PSG. « Kvaratskhelia, c'est bouclé. Et pour l'instant, c'est la seule piste au PSG » a annoncé le journaliste et éditorialiste sportif, dans l’émission l’After Foot. A noter que de l’autre côté des Alpes, plusieurs médias annoncent une officialisation du deal avec le Napoli avant la fin de cette semaine.