Mercato : La vérité éclate sur le fantasme autour d’une star du PSG

Depuis 2021, Gianluigi Donnarumma est un joueur du PSG. Ayant poussé Keylor Navas vers la touche, l’Italien est devenu le gardien numéro 1, un statut aujourd’hui fragile. Concurrencé par Matvey Safonov, Donnarumma pourrait bien chercher à se trouver un nouveau club. Différentes rumeurs fleurissent à ce propos, mais la presse italienne a apporté quelques explications.

Cela fait maintenant un moment que le PSG a un problème avec ses gardiens et aujourd’hui, ce n’est toujours pas réglé. Malgré Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas, ça pourrait bouger dans les semaines ou mois à venir. Les regards se tournent notamment vers l’Italien. Annoncé comme le gardien numéro 1 du PSG, Donnarumma est de plus en plus sous le feu des critiques et se retrouve concurrencé par le Russe. De quoi le pousser à aller voir ailleurs prochainement, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026 et alors qu'on parlait d'une prolongation avec la formation parisienne il y a peu encore ?

Donnarumma de retour en Italie ?

Dernièrement, l’avenir de Gianluigi Donnarumma a fait énormément parler, notamment de l’autre côté des Alpes. En effet, il a notamment été question d’un possible départ du PSG pour l’Italien qui pourrait rebondir à l’Inter Milan. Le Corriere della Sera en a rajouté une couche. Il a alors été expliqué que Donnarumma, sous contrat jusqu’en 2026 à Paris, envisagerait de revenir en Italie, lui l’ancien du Milan AC.

L’Inter Milan, ce n’est pas pour maintenant ?

L’Inter Milan serait alors bel et bien sur le coup pour récupérer Gianluigi Donnarumma. Mais voilà qu’un transfert du gardien du PSG en ce mois de janvier serait un pur fantasme. En effet, il a été assuré que cela n’était qu’une utopie pour ce mercato hivernal. En revanche, pour ce qui est du prochain mercato estival, cela pourrait être différent en ce qui concerne Donnarumma et l’Inter Milan. Affaire à suivre…