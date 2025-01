Surprise, le PSG relance le mercato en Premier League !

Axel Cornic

Le premier gros transfert du mercato pourrait se faire côté Paris Saint-Germain, avec Khvicha Kvaratskhelia qui serait de plus en plus proche d’un transfert. Mais ce deal entre le club parisien et le Napoli pourrait avoir des répercussions aux quatre coins de l’Europe, avec le marché des transferts qui pourrait bien être totalement relancé.

Au printemps dernier déjà, le PSG semblait vouloir tout miser sur Khvicha Kvaratskhelia pour tourner la page Kylian Mbappé. Et le Géorgien pourrait finalement débarquer avec quelques mois de retard, puisqu’un transfert imminent autour des 80M€ est annoncé. Mais il reste encore quelques détails à régler du côté du Napoli…

Le PSG tourne la page Cherki, une confirmation qui fait du bruit ! 🔥 Découvrez les détails révélés par John Textor.

Kvaratskhelia toujours plus proche du PSG ?

Car si Aurelio De Laurentiis a accepté d’un joueur qu’il avait retenu coûte que coûte l’été dernier, il souhaite tout de même garder une équipe compétitive pour peut-être remporter la Serie A cette saison. Ainsi, quasiment l’intégralité de l’argent reçu par le PSG pour Kvaratskhelia devrait être réinvesti sur le mercato de janvier, avec Antonio Conte qui attendrait quasiment un renfort par ligne.

Le Napoli cherche son successeur en Angleterre

Le départ de l’international géorgien vers le PSG pourrait notamment faire bouger les choses en Premier League. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le Napoli aurait commencé à ratisser le terrain pour trouver le successeur de Khvicha Kvaratskhelia, avec par exemple Alejandro Garnacho de Manchester United. Ce dernier semble toutefois être très cher et les Italiens pourraient donc se rabattre sur Timo Werner, actuellement prêté par le RB Leipzig à Tottenham.