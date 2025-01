Mercato - PSG : Nouveau transfert en vue après Kvaratskhelia ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler le premier gros transfert de ce mercato de janvier, avec l’arrivée annoncée de Khvicha Kvaratskhelia. Les négociations avec le Napoli seraient vraisemblablement toutes proches d’aboutir sur un accord, avec l’ailier géorgien qui pourrait coûter entre 75 et 80M€ à en croire les dernières indiscrétions.

C’est le gros sujet du moment. A la recherche de renforts et avec le possible départ de Randal Kolo Muani, le PSG semble vouloir miser sur Khvicha Kvaratskhelia. En France comme en Italie, une multitude de sources évoquent un transfert d’ores et déjà bouclé, qui pourrait atteindre les 80M€ bonus compris.

Kvaratskhelia au PSG...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, un accord total n’aurait pas encore été trouvé, avec les négociations qui tourneraient encore sur le volet des bonus. Le président Aurelio De Laurentiis semble vouloir tirer le maximum d’argent du départ de Kvaratskhelia, afin de pouvoir réinvestir l’argent reçu sur le mercato et ainsi offrir quelques renforts à Antonio Conte.

Et Skriniar au Napoli ?

Ce dossier ne devrait toutefois pas être le seul sujet de discussion entre les deux clubs ! Gianluca Di Marzio nous apprend en effet que le Napoli n’aurait pas dit son dernier mot pour Milan Skriniar, poussé vers la sortie du côté du PSG. Une fois le transfert de Khvicha Kvaratskhelia entériné, les dirigeants parthénopéens pourraient relancer les négociations autour de défenseur central slovaque.