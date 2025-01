PSG : L'annonce surréaliste de Luis Enrique sur Dembélé

Amadou Diawara

Grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé (27 ans), le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est venu à bout de l'ASSE ce dimanche soir au Parc des Princes. Interrogé sur la prestation de son numéro 10 après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a lâché une annonce surréaliste.

Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, le PSG a reçu l'ASSE ce dimanche soir au Parc des Princes. Grâce à un Ousmane Dembélé des grands soirs, les hommes de Luis Enrique se sont imposés face aux Verts (2-1). Auteur d'un doublé, le numéro 10 du PSG a inscrit tous les buts de son équipe lors de ce choc.

PSG : Dembélé a inscrit un doublé contre l'ASSE

Après le succès de son équipe face à l'ASSE, Luis Enrique s'est présenté devant le micro de DAZN. Interrogé sur Ousmane Dembélé, qui a réalisé un grand match, le coach du PSG a fait une déclaration surprenante.

«Je ne pense rien»

« Qu’est-ce que j’ai pensé de la prestation d'Ousmane Dembélé ce soir (dimanche) ? Rien. Je ne pense rien. S'il est en forme ? Bien sur, mais nous sommes une équipe, on joue avec tous les joueurs. Et un joueur comme Dembélé, qui marque deux buts, c’est bien pour nous, c’est parfait. Mais nous sommes une équipe, tous ensemble, c’est la chose la plus importante pour nous. Je pense qu’on a bien joué vraiment. Je dois féliciter Saint-Etienne car ils ont bien joué, ont été offensif et agressif. j’aime leur manière de jouer. Après ce match, on parle du PSG comme d’habitude. On a gagné », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG. Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé est particulièrement efficace devant les buts adverses. En effet, le numéro 10 du PSG a inscrit 10 réalisations en 16 rencontres disputées en Ligue 1.