Réunion au sommet, le PSG proche de faire un énorme coup !

Désireux de se renforcer en attaque, le PSG se rapproche d’un transfert du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, qui a réclamé son départ de Naples. Si les positions entre Paris et le club napolitain se sont rapprochées au cours du week-end, une réunion décisive devrait avoir lieu ce lundi afin de finaliser l’arrivée du phénomène de 23 ans.

Le PSG s’apprête à frapper un énorme coup sur le mercato hivernal. A la recherche d’un ailier gauche, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Déjà convoité l’été dernier, le Géorgien est la grande priorité du club parisien sur ce marché des transferts. Âgé de 23 ans, le numéro 77 a récemment réclamé son transfert à Naples, et souhaite absolument rejoindre le PSG en janvier comme l’a révélé FootMercato.

Antonio Conte confirme le départ de Kvaratskhelia

« Kvaratskhelia a demandé à Naples à être vendu. Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ. Aujourd’hui, c’est un joueur du Napoli. Demain, après-demain ou le 31 janvier….. Nous verrons bien. On ne peut enchaîner personne : ce serait contre-productif. Il doit savoir que c’est une situation que lui, l’entourage et le club doivent résoudre. S’il reste, il est bon qu’il sache que je ne suis opposé à rien. S’il reste, il doit me donner 100% comme il l’a fait jusqu’à présent », déclarait ainsi Antonio Conte ce samedi.

Réunion décisive ce lundi

A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le PSG touche au but dans ce dossier Khvicha Kvaratskhelia. En effet, alors qu’un accord existe déjà entre Paris et le Géorgien, une réunion décisive devrait avoir lieu ce lundi entre le club parisien et Naples, et ce afin de finaliser l’opération.