Kvaratskhelia au PSG : Un gros échec annoncé en direct !

En juillet 2022, Naples faisait signer Khvicha Kvaratskhelia pour 10M€ en provenance de Géorgie. Deux ans et demi plus tard, son départ devrait être prononcé et le club italien multiplier sa mise par 8. Alors que le Géorgien est annoncé au PSG moyennant 80M€, Antonio Conte a admis certains échecs dans ce dossier.

D'ici quelques jours, Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien devenir un joueur du PSG. Son aventure à Naples toucherait sa fin et c'est dans la capitale française qu'il devrait poursuivre sa carrière. Le Géorgien est en instance de départ, au grand dam d'Antonio Conte, entraîneur de Naples.

« C'est ma déception »

En conférence de presse ce dimanche, Antonio Conte a évoqué le départ imminent de Khvicha Kvaratskhelia. L'entraîneur de Naples a alors fait part de son échec avec le Géorgien, expliquant : « Un entraîneur d'un certain niveau aide aussi le club à prendre des décisions, recommande certains joueurs. Et quand je me rends compte que je ne suis pas incisif, comme dans ce cas où on revient à la case départ, c'est ma déception. Sans rien enlever à Khvicha, qui est un gars formidable ».

« Je n'ai pas réussi »

Antonio Conte a ensuite expliqué : « Ensuite, chacun doit décider de son propre destin et le club doit prendre ses décisions. Peut-être étais-je aussi un peu présomptueux parce que je pensais que j'aurais un impact plus important, mais je n'ai pas réussi ».