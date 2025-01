Mercato : Un transfert est offert à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'OM scrute le marché hivernal et pourrait bien trouver son bonheur en Serie A. Parmi les profils qui intéressent le club phocéen figure Nicola Zalewski, joueur polyvalent de l’AS Roma. L’international polonais, capable d’évoluer en tant que latéral, milieu central ou même milieu offensif gauche, attire les convoitises. À seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le club romain, Zalewski aurait pris la décision de ne pas prolonger.

Le mercato marseillais est lancé, et l'OM semble bien décidé à frapper fort une fois de plus ! Après un été marqué par une vague d’arrivées sous l’égide de Roberto De Zerbi, qui avait supervisé l’intégration de plus d’une dizaine de nouveaux visages, l’entraîneur phocéen ne semble pas prêt à s’arrêter en si bon chemin. D’après les dernières indiscrétions, le prochain coup des dirigeants olympiens pourrait bien se négocier de l’autre côté des Alpes. Et c’est du côté de l’AS Roma que les regards se tournent actuellement où un transfert s'offre à l'OM.

🔥 Le mercato s'enflamme à Marseille, un nouveau transfert sensationnel imminent ! Qui sera le prochain à rejoindre l'OM ?

➡️ https://t.co/DbJ3fmn3bt pic.twitter.com/i11eL6WWdl — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Zalewski ne prolongera pas !

D'après les informations de La Repubblica, l'OM suivrait avec toujours autant d'attention Nicola Zalewski. Et bonne nouvelle pour le club phocéen, le Polonais ne prolongera pas son contrat selon le quotidien italien. Ainsi, l'OM pourra le recruter gratuitement cet été.

L'OM le veut cet hiver

Or, l'OM pourrait ne pas profiter de cette belle opportunité. En effet, La Repubblica indique que le club phocéen souhaiterait recruter Nicola Zalewski dès cet hiver. Dans ce cas là, l'OM devra payer la somme réclamée par l'AS Roma.